Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”

Aunque la ginecóloga tiene que seguir en reposo y haciendo revisiones periódicas, ya puede volverse a casa con su hija.

Patri Bea
Publicado:

A pesar de las secuelas que le quedaron en un primer momento, la operación de Rengin para extirparle el tumor de la cabeza fue un éxito. La madre de Parla se recupera de la intervención y está feliz por haber vuelto a escuchar la voz de su hija.

Harun entra a la habitación de Rengin y ve que Parla ya está recogiendo sus cosas. El doctor se mantiene serio durante unos segundos para darle los resultados a la ginecóloga: “Está todo bien, podemos darte el alta”.

Rengin y Parla no pueden contener su alegría: lo único que quieren es volver a casa y aprovechar al máximo el tiempo juntas. “No tengo que recordarte que no hagas esfuerzos ni te saltes las revisiones”, recalca Harun.

Bahar le propone a madre e hija que vayan a su casa, pero Parla le aclara que prefiere irse sola con Rengin, que ella se encargará de cuidarla. ¡Esperamos que la ginecóloga pueda retomar pronto su vida!

