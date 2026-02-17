Antena3
Renacer 16 de febrero

Nevra entra en pánico cuando Bahar comunica su nuevo proyecto profesional: "He hipotecado la casa"

Bahar le cuenta a su familia que quiere abrir su propia clínica, pero Nevra se altera cuando descubre que la madre de sus nietos ha hipotecado la casa para poner el negocio en marcha.

Bahar está decidida a montar su propia clínica. Es un sueño que tiene desde que era joven y cree que es el momento de luchar por él. Ha pedido un préstamo al banco y confía en que se lo concedan.

La médica aprovecha que su familia está reunida para darles la noticia: “Voy al banco a pedir un préstamo. Voy a abrir mi propia clínica”, dice ilusionada ante las caras de sorpresa de sus familiares.

“Cuando empecé en esta profesión yo tenía un sueño y siento que ahora es el momento perfecto para que se convierta en realidad”, explica Bahar. Sus hijos le dan la enhorabuena y le muestran su apoyo, al igual que Maral, para su sorpresa.

Sin embargo, en cuanto Bahar cuenta que ha hipotecado la casa para poder poner en marcha el proyecto, Nevra ha entrado en pánico. ¡Cree que pueden quedarse en la calle! ¿Conseguirá Bahar abrir su clínica?

