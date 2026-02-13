Antena3
Mejores momentos | Capítulo 1

Gabriel provoca que Amanda vuelva a perder los nervios: “Me has detonado”

Gabriel Ochoa pone a prueba los límites de Amanda Torres durante un caso complicado, provocando que la prestigiosa abogada pierda los nervios en plena sala judicial.

Gabriel provoca que Amanda vuelva a perder los nervios: "Me has detonado"

El bufete Ochoa y Castro se enfrenta a un caso especialmente delicado en el que Amanda Torres vuelve a demostrar su brillantez profesional.

Sin embargo, Gabriel Ochoa idea una pequeña trampa en plena vista con el objetivo de retrasar el juicio, lo que acaba desestabilizando a Amanda y provocando que pierda el control de la situación ante la jueza y la defensa.

La escena refleja cómo, a pesar de sus buenas intenciones de ayudar al equipo, el plan de Gabriel termina pasando factura a la estabilidad emocional de Amanda, que ya había lidiado con brotes de TOC en situaciones de estrés durante procesos anteriores.

Este nuevo conflicto entre ambos personajes no solo añade tensión dramática a la serie, sino que también profundiza en sus diferencias profesionales y personales, planteando interrogantes sobre hasta dónde es lícito llegar para ganar un caso y el impacto que esto puede tener en la salud mental de quienes están en medio de un juicio.

