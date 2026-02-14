Elena Rivera, la nueva reina de la ficción en Antena 3: su ascenso imparable de Alba a Perdiendo el juicio

Elena Rivera continúa afianzándose como uno de los grandes rostros de la ficción española gracias a su nuevo papel protagonista en Perdiendo el juicio, la apuesta legal de Antena 3 en la que interpreta a Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya carrera se tambalea tras un grave brote de TOC en pleno juicio.

La serie, producida por Atresmedia y Boomerang TV, consolida la estrecha relación entre la actriz y el grupo, que vuelve a situarla al frente de uno de sus títulos clave tras el éxito acumulado en sus proyectos anteriores.

En este nuevo desafío interpretativo, Rivera profundiza en un personaje marcado por la vulnerabilidad, la presión profesional y las segundas oportunidades, un registro dramático que ya ha demostrado dominar en su trayectoria reciente. Su presencia en el prime time refuerza su posición como un valor seguro de la cadena y como una actriz capaz de liderar historias potentes y emocionalmente complejas.

Elena Rivera en Alba

En Alba, una de las producciones más aclamadas de Atresmedia, Elena Rivera dio vida a una joven que regresa a su pueblo y se enfrenta al traumático impacto de una agresión sexual múltiple, eje central del drama.

La serie, estrenada en atresplayer en 2021 y más tarde en Antena 3, supuso un punto de inflexión en su carrera, tanto por la complejidad emocional del personaje como por la repercusión social de la historia, que conectó con millones de espectadores dentro y fuera de España.

Elena Rivera en Camilo Superstar

En Camilo Superstar, Rivera interpreta a Paloma San Basilio, un papel lleno de simbolismo en su carrera: la actriz imitó a la cantante cuando era niña en el programa Menudas Estrellas, un detalle que ella misma recuerda como una señal del destino.

La serie, centrada en el complejo proceso con el que Camilo Sesto trajo el musical Jesucristo Superstar a España, presenta a Rivera en un rol que combina música, carácter y memoria emocional, aportando una capa nostálgica a esta producción de atresplayer.