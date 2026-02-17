¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

Dos meses después de casarse de manera precipitada y a espaldas de sus familiares, parece que Uras y Maral no tienen el matrimonio idílico que esperaban. No paran de discutir y Nevra se han dado cuenta de que han dormido en habitaciones separadas.

Mientras Maral se maquilla en la habitación, Uras le echa en cara el desorden constante que siempre encuentra en ese espacio. “¿Por un día podría ver esto ordenado?”, le espeta harto de la situación.

La joven ignora sus comentarios y no toma en serio sus advertencias, algo que cabrea cada vez más a Uras. Está claro que no son tan compatibles como en un principio ambos pensaban.

“Quiero que separes lo que está sucio y que lo laves después”, le dice cabreado el hijo de Bahar a su mujer. ¿Hasta cuánto aguantarán esta situación? ¿Acabarán separándose como todos pensaban?