Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 16 de febrero

¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

La pareja no deja de discutir y en la mansión se han dado cuenta de que han dormido en habitaciones separadas.

02_Crisis

La convivencia hace mella entre Uras y Maral

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Dos meses después de casarse de manera precipitada y a espaldas de sus familiares, parece que Uras y Maral no tienen el matrimonio idílico que esperaban. No paran de discutir y Nevra se han dado cuenta de que han dormido en habitaciones separadas.

Mientras Maral se maquilla en la habitación, Uras le echa en cara el desorden constante que siempre encuentra en ese espacio. “¿Por un día podría ver esto ordenado?”, le espeta harto de la situación.

La joven ignora sus comentarios y no toma en serio sus advertencias, algo que cabrea cada vez más a Uras. Está claro que no son tan compatibles como en un principio ambos pensaban.

“Quiero que separes lo que está sucio y que lo laves después”, le dice cabreado el hijo de Bahar a su mujer. ¿Hasta cuánto aguantarán esta situación? ¿Acabarán separándose como todos pensaban?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

02_Crisis

¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

01_Reflexion

"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran
Mejores momentos | 16 de febrero

“Mataron a nuestro padre”: Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya
Mejores momentos | 16 de febrero

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan
Mejores momentos | 16 de febrero

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

¡Bomba en la familia Albora! Ecmel se ha cansado de esperar una libertad que no llega y ha decidido mover ficha desde la cárcel.

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat
Mejores momentos |16 de febrero

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

Alya sueña con huir de Mardin y volver a su vida, pero los Albora han decidido que de allí no se mueve nadie. Lo que empezó como un trágico accidente ha terminado convirtiéndose en una jaula.

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Marina Guerola, Entre Tierras

Marina Guerola nos habla de su personaje en Entre Tierras: "Manuela es impulsiva y apasionada"

Publicidad