Del altar al calabozo: la boda de Daniela termina con una detención inesperada

Instantes antes de que diera comienzo la boda de Daniela y Jaime entraba en escena un invitado que nadie se esperaba: la policía.

El sexto sentido de Amanda no ha fallado en el primer capítulo de Perdiendo El Juicio. Todos los asistentes de la boda estaban esperando el gran momento, un gran momento que no llegaba.

Y si hay algo que Amanda no lleva bien es que las cosas no salgan según lo planeado, así que si la ceremonia ya tenía que haber comenzado y no era así algo estaba pasando.

Al ir a comprobar qué pasaba se encontró con Daniela que le confesó que había discutido con Jaime y reconocía que Amanda tenía razón en lo de que Jaime tenía dos móviles. Una vez se tranquilizó la novia las hermanas iban juntas a la ceremonia cuando llego la policía. ¡Daniela Torres pasaba de ser la prometida a estar detenida!

Revive la escena aquí o disfruta del capítulo completo en atresplayer. Y no te pierdas la semana que viene un nuevo capítulo en Antena 3.

