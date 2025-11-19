Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 440 de Sueños de libertad; 19 de noviembre: las chicas de la tienda se rebelan contra los nuevos uniformes

Tanto Marta como las dependientas, ven con malos ojos la introducción de los nuevos uniformes de Brossard.

Capítulo 440 de Sueños de libertad; 19 de noviembre: las chicas de la tienda se rebelan contra los nuevos uniformes

Publicidad

Andrés afrenta a Cloe: “¿El señor Brossard siempre elige tan rápido?”. Lo tiene claro, sospecha que su primo Gabriel y la compañía francesa tienen algún tipo de relación de conveniencia.

Además, las cosas no han parado de cambiar ni por un momento para Perfumerías de la Reina. Cloe ha introducido unos nuevos uniformes que no han gustado nada a las chicas de la tienda.

A Marta de la Reina tampoco le ha agradado la nueva indumentaria y ha plantado cara a la representante de Brossard, que ha afirmado, “todo lo que tiene que ver con el uniforme no es negociable”. Una vez más deja muy claro que quien manda ahora es Brossard.

Por otra parte, Manuela lo admite: está enamorada de Don Damián. Mientras cocina le confiesa a Claudia que no tiene ninguna esperanza en que las cosas cambien pero que simplemente no puede evitarlo.

Además, Joaquín sigue con su idea de montar un negocio y le propone a Digna asociarse. Cuando el Merino le propone ir a ver juntos unas naves, ella le contesta “claro que iré”.

Por último, Andrés a hablado con Begoña. A ella a un le cuesta pronunciar la palabra “boda” delante de él.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 440 de Sueños de libertad; 19 de noviembre: las chicas de la tienda se rebelan contra los nuevos uniformes

Capítulo 440 de Sueños de libertad; 19 de noviembre: las chicas de la tienda se rebelan contra los nuevos uniformes

Joaquín le propone a Digna asociarse en su nuevo proyecto de embalaje: “Confiad en mí”

Joaquín le propone a Digna asociarse en su nuevo proyecto de embalaje: “Confiad en mí”

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián
Capítulo 440

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián

Marta, muy enfadada, rechaza la idea de los nuevos uniformes de Cloe: “Quieren borrar la esencia de los De la Reina”
Capítulo 440

Marta, muy enfadada, rechaza la idea de los nuevos uniformes de Cloe: “Quieren borrar la esencia de los De la Reina”

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada
Tras El Hormiguero

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

El marido de Carmen no soporta más la presión a la que está sometido y amenazará con destapar todos los trapos sucios de su jefe.

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre
Un hombre roto

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre

El jefe médico recuerda el día en que perdió a su hermana. Desde entonces, vive con la culpa de no haber podido salvarla, y Bahar es testigo de ese dolor.

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Publicidad