Capítulo 440 de Sueños de libertad; 19 de noviembre: las chicas de la tienda se rebelan contra los nuevos uniformes

Andrés afrenta a Cloe: “¿El señor Brossard siempre elige tan rápido?”. Lo tiene claro, sospecha que su primo Gabriel y la compañía francesa tienen algún tipo de relación de conveniencia.

Además, las cosas no han parado de cambiar ni por un momento para Perfumerías de la Reina. Cloe ha introducido unos nuevos uniformes que no han gustado nada a las chicas de la tienda.

A Marta de la Reina tampoco le ha agradado la nueva indumentaria y ha plantado cara a la representante de Brossard, que ha afirmado, “todo lo que tiene que ver con el uniforme no es negociable”. Una vez más deja muy claro que quien manda ahora es Brossard.

Por otra parte, Manuela lo admite: está enamorada de Don Damián. Mientras cocina le confiesa a Claudia que no tiene ninguna esperanza en que las cosas cambien pero que simplemente no puede evitarlo.

Además, Joaquín sigue con su idea de montar un negocio y le propone a Digna asociarse. Cuando el Merino le propone ir a ver juntos unas naves, ella le contesta “claro que iré”.

Por último, Andrés a hablado con Begoña. A ella a un le cuesta pronunciar la palabra “boda” delante de él.

