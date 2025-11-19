Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 440

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián

La gobernanta de la casa le desvela a su sobrina que se ha enamorado del patriarca y lo está pasando mal por esta situación.

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián

Claudia no es tonta y ya se ha dado cuenta de lo que pasa. Así, le ha preguntado a Manuela qué es lo que siente realmente por Don Damián. Aunque ella lo ha negado al principio ha acabado admitiendo la verdad: “Ya sé que es un disparate… No puedo evitarlo”.

Con resignación ha comentado que sabe que la cosa no va a ningún lado, pero es su realidad. Además, Manuela es consciente de la clase social que les separa, “él y yo somos lo que somos: señor y criada y eso es lo que vamos a ser siempre”. También le ha confesado a Claudia que la situación no le está haciendo ningún bien, a lo que ella le ha preguntado si está pensando seriamente en marcharse de la colonia.

Manuela le confiesa que sí lo ha pensado pero que no quiere irse. Así ha comentado que ya es muy mayor como para encontrar trabajo y que no quiere alejarse de Claudia tampoco. A Manuela solo le queda resignarse y esperar a que “se le pase”. Finalmente, su sobrina la ha tranquilizado y le ha dado un abrazo mientras Manuela cocina.

