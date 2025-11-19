Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

Clara es uno de los personajes claves de Las hijas de la criada. Su destino cambiará por completo después de que Renata ejecute su plan de venganza contra Gustavo y le tocará vivir una vida que, en un principio, no le tocaba.

Judith Fernández es la encargada de dar vida a este personaje que promete conquistarnos desde el principio, ya que, según nos cuenta la actriz, Clara es “una persona muy alegre, libre, humilde y muy empática”.

Una de las mayores inquietudes de Clara es el amor, aunque el trabajo también le genera mucha curiosidad, así como salir del pazo, conocer mundo y descubrir cosas nuevas. Los libros son su perdición.

Su relación con su familia es complicada: con su padre es prácticamente nula, con su madre está llena de altibajos y su tío Fermín es su favorito. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Judith sobre Clara dándole play al vídeo de arriba!