Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Damián sigue muy decepcionado con la situación de la fábrica y no quiere saber nada de ella. Lo único que le tranquiliza es que Gabriel esté al frente como director. Cuando Andrés trata de introducir la sospecha entorno a por qué le han elegido a él y no a Marta o Joaquín, el patriarca le contesta “Gabriel es un de La Reina”, dejando claro la total confianza que deposita en él.

Así, comienza a alabar su buen hacer y le comenta a Andrés que también entiende que se sienta fatal por el enlace de su primo Gabriel con Begoña. Don Damián parece achacar la actitud de Andrés a una cuestión de celos, simplemente.

Pero Andrés comienza a recordar: ya alertó a Damián en su momento de que Gabriel fue el culpable de la explosión en la sala de calderas, pero este una vez más no le creyó. Además, le cuenta al detective privado Amador Rojas como Gabriel le confesó que era culpable antes del desastre. Lo que le falta a Andrés son pruebas que le den credibilidad.