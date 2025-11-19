Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 440

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

El patriarca cree que Gabriel es la mejor opción para convertirse en el nuevo director de Perfumerías de la Reina.

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Publicidad

Damián sigue muy decepcionado con la situación de la fábrica y no quiere saber nada de ella. Lo único que le tranquiliza es que Gabriel esté al frente como director. Cuando Andrés trata de introducir la sospecha entorno a por qué le han elegido a él y no a Marta o Joaquín, el patriarca le contesta “Gabriel es un de La Reina”, dejando claro la total confianza que deposita en él.

Así, comienza a alabar su buen hacer y le comenta a Andrés que también entiende que se sienta fatal por el enlace de su primo Gabriel con Begoña. Don Damián parece achacar la actitud de Andrés a una cuestión de celos, simplemente.

Pero Andrés comienza a recordar: ya alertó a Damián en su momento de que Gabriel fue el culpable de la explosión en la sala de calderas, pero este una vez más no le creyó. Además, le cuenta al detective privado Amador Rojas como Gabriel le confesó que era culpable antes del desastre. Lo que le falta a Andrés son pruebas que le den credibilidad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Andrés intenta poner en alerta a Damián sobre su primo Gabriel... ¡pero no le hace caso!

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián

Manuela le confiesa a su sobrina que ha empezado a tener sentimientos por Damián

Marta, muy enfadada, rechaza la idea de los nuevos uniformes de Cloe: “Quieren borrar la esencia de los De la Reina”

Marta, muy enfadada, rechaza la idea de los nuevos uniformes de Cloe: “Quieren borrar la esencia de los De la Reina”

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada
Tras El Hormiguero

"Te voy a matar": Emilio se enfrenta a Octavio Oramas, mañana en La Encrucijada

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre
Un hombre roto

El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”
Humilde y trabajadora

Judith Fernández nos adelanta lo que veremos de Clara en Las hijas de la criada: “Quiere descubrir mundo”

La actriz interpreta a uno de los personajes principales de la nueva serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?
Contenido exclusivo

Antonio Velázquez se moja sobre las protagonistas de La Encrucijada: ¿se llevaría a Julia o a Patricia a una isla desierta?

El actor que interpreta a David Oramas se enfrenta a un divertido test en el que tiene que decidir a cuál de sus dos amores en la ficción elegiría para ciertas cosas. ¡No te lo pierdas!

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Harun se abre en canal ante Bahar y confiesa la tragedia que cambió su vida para siempre

Harun se abre en canal ante Bahar y confiesa la tragedia que cambió su vida para siempre

Bahar huye llorando tras escuchar el latido del bebé de Naz y Evren

Bahar huye llorando tras escuchar el latido del bebé de Naz y Evren

Publicidad