Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 64

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

Cansada de la soledad, la tía de Ferit se derrumba ante Sehmuz y él la sorprende con una confesión que lo cambia todo.

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

Publicidad

İfakat y Sehmuz se han convertido en la pareja sorpresa de la mansión Korhan. Los dos han tenido una conversación muy sincera en la que han salido a la luz sentimientos que ninguno se atrevía a admitir.

İfakat, agotada y llena de dudas sobre su vida, ha confesado que siempre creyó que estaba destinada a estar sola, pero que en el fondo sí tiene el deseo de formar una familia y tener un hijo.

Sehmuz le ha dicho que siempre la ha visto como una mujer fuerte, hermosa y valiosa, y que le parece injusto que alguien como ella se quede sin la oportunidad de ser madre. Para sorpresa de İfakat, el empresario ha ido un paso más allá y le ha confesado que a él le gustaría tener un hijo con ella. Le ha recordado que su amiga médica le dijo que todavía era posible y que él cree de verdad que podrían formar una familia juntos.

Sus palabras han emocionado a Ifakat. Por primera vez en mucho tiempo, ha sonreído ante la idea de que quizá aún tenga la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito con él.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia
Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”
Mejores momentos | Capítulo 48

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”
Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

El empresario quiere que el Grupo Oramas y los Aparicio se desentiendan de sus negocios de manera oficial para que Federico sea el nuevo alcalde del pueblo.

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”
Mejores momentos | Capítulo 47

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Saúl se presenta en la mansión Oramas, con traje y unas flores con la excusa de ver a “su futuro suegro”, lo que provoca el terror de la joven.

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Publicidad