La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

İfakat y Sehmuz se han convertido en la pareja sorpresa de la mansión Korhan. Los dos han tenido una conversación muy sincera en la que han salido a la luz sentimientos que ninguno se atrevía a admitir.

İfakat, agotada y llena de dudas sobre su vida, ha confesado que siempre creyó que estaba destinada a estar sola, pero que en el fondo sí tiene el deseo de formar una familia y tener un hijo.

Sehmuz le ha dicho que siempre la ha visto como una mujer fuerte, hermosa y valiosa, y que le parece injusto que alguien como ella se quede sin la oportunidad de ser madre. Para sorpresa de İfakat, el empresario ha ido un paso más allá y le ha confesado que a él le gustaría tener un hijo con ella. Le ha recordado que su amiga médica le dijo que todavía era posible y que él cree de verdad que podrían formar una familia juntos.

Sus palabras han emocionado a Ifakat. Por primera vez en mucho tiempo, ha sonreído ante la idea de que quizá aún tenga la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito con él.