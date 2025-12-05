“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Octavio está grave en el hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria en prisión. El empresario es el principal sospechoso de la muerte de Emilio, y el verdadero asesino, aunque fue en defensa propia.

Gracias a un vídeo en el que se ve cometiendo el crimen, Saúl tiene totalmente controlado a Octavio. Y como todas las pruebas apuntan a que el empresario es el asesino, ha decidido desviar todas las miradas de Octavio.

Saúl le pide a Chato, un viejo amigo y socio, que se presente ante las autoridades y confiese que él asesinó a Emilio. Saúl le da todos los detalles para que su confesión sea convincente. Y Chato acata órdenes.

La comandante Serrano visita a Octavio y Amanda en el hospital, y le da la noticia que no esperaba recibir: su padre está libre de sospecha. Aunque hay algo que no cuadra: “No he tenido que presionarlo”, le dice la comandante, señalando que todo ha sido “demasiado fácil”.

Cuando Octavio despierta, su hija le transmite la buena noticia, pero no entiende nada. La confusión hace que se altere, provocando que Amanda se altere y pidiéndole a la comandante que dejen descansar a su padre.