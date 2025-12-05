Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 47

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Mientras el empresario se encuentra grave en el hospital, la comandante Serrano le explica a Amanda que su padre está libre de sospecha.

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Publicidad

Julián López
Publicado:

Octavio está grave en el hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria en prisión. El empresario es el principal sospechoso de la muerte de Emilio, y el verdadero asesino, aunque fue en defensa propia.

Emilio muere en brazos de Octavio

Gracias a un vídeo en el que se ve cometiendo el crimen, Saúl tiene totalmente controlado a Octavio. Y como todas las pruebas apuntan a que el empresario es el asesino, ha decidido desviar todas las miradas de Octavio.

Saúl le pide a Chato, un viejo amigo y socio, que se presente ante las autoridades y confiese que él asesinó a Emilio. Saúl le da todos los detalles para que su confesión sea convincente. Y Chato acata órdenes.

La comandante Serrano visita a Octavio y Amanda en el hospital, y le da la noticia que no esperaba recibir: su padre está libre de sospecha. Aunque hay algo que no cuadra: “No he tenido que presionarlo”, le dice la comandante, señalando que todo ha sido “demasiado fácil”.

Cuando Octavio despierta, su hija le transmite la buena noticia, pero no entiende nada. La confusión hace que se altere, provocando que Amanda se altere y pidiéndole a la comandante que dejen descansar a su padre.

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia
El domingo, segundo capítulo

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan
En el próximo capítulo

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Cloe
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Las jóvenes cada día tienen más conexión y tras el escándalo del perfumen quiere disculparse con ella.

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

La sevillana lleva muy mal que su marido haga lo que le piden los franceses, ella querría que fuera más independiente.

Andrés

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

Publicidad