Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Laura y Álvaro están listos para dar el siguiente paso en su relación. La mexicana está cansada de que lo que tienen sea un juego, y quiere ir al siguiente nivel. En una romántica cena, la pareja se ve sorprendida con una botella de champán, obsequio de un hombre que los vigila desde la distancia: un hombre de los Aparicio.

David tuvo un pequeño enfrentamiento con los Aparicio por una factura mal emitida, que no reflejaba los números correctos, por lo que pidió de buenas maneras que no quería más “errores”.

Los Aparicio hacían chanchullos con Octavio, y Álvaro estaba en el ajo. Y desde que David es el presidente del Grupo Oramas, no quiere cosas raras en la empresa. Por eso, los Aparicio no quieren perder sus privilegios, y no han dudado en acercarse a Álvaro para chantajearle, interrumpiendo su momento romántico con Laura.

La abogada de César no se lo puede creer. Álvaro ha estado muy cerca de lamerle la suela de los zapatos a los Aparicio. Si el abogado no se ha enfrentado con ellos es porque tiene sus dudas sobre la gestión de David, y Laura ha sido clara: antes de seguir con lo que sea que tiene, quiere que Álvaro escoja un bando.

“No soy una mujer de doble cara”, le dice la abogada mexicana. ¿Elegirá Álvaro seguir con sus negocios con los Aparicio? ¿O apostará por David y su relación con Laura?