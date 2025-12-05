Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 47

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Los abogados estaban disfrutando de una romántica cena que se ha visto interrumpida por un integrante de los Aparicio.

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Laura y Álvaro están listos para dar el siguiente paso en su relación. La mexicana está cansada de que lo que tienen sea un juego, y quiere ir al siguiente nivel. En una romántica cena, la pareja se ve sorprendida con una botella de champán, obsequio de un hombre que los vigila desde la distancia: un hombre de los Aparicio.

David tuvo un pequeño enfrentamiento con los Aparicio por una factura mal emitida, que no reflejaba los números correctos, por lo que pidió de buenas maneras que no quería más “errores”.

Los Aparicio hacían chanchullos con Octavio, y Álvaro estaba en el ajo. Y desde que David es el presidente del Grupo Oramas, no quiere cosas raras en la empresa. Por eso, los Aparicio no quieren perder sus privilegios, y no han dudado en acercarse a Álvaro para chantajearle, interrumpiendo su momento romántico con Laura.

La abogada de César no se lo puede creer. Álvaro ha estado muy cerca de lamerle la suela de los zapatos a los Aparicio. Si el abogado no se ha enfrentado con ellos es porque tiene sus dudas sobre la gestión de David, y Laura ha sido clara: antes de seguir con lo que sea que tiene, quiere que Álvaro escoja un bando.

“No soy una mujer de doble cara”, le dice la abogada mexicana. ¿Elegirá Álvaro seguir con sus negocios con los Aparicio? ¿O apostará por David y su relación con Laura?

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”
Mejores momentos | Capítulo 47

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!
Mejores momentos | Capítulo 47

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia
El domingo, segundo capítulo

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Mientras Renata y Domingo continúan con su humilde vida en Punta do Bico, los Valdés viven por encima de sus posibilidades en Cuba.

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan
En el próximo capítulo

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Un nuevo capítulo de Una nueva vida llega este domingo cargado de tensión. Mientras todos intentan averiguar quién ha enviado la macabra amenaza a Halis y Hattuç, Akin y su madre secuestran a Seyran.

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Publicidad