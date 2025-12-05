Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

El empresario quiere que el Grupo Oramas y los Aparicio se desentiendan de sus negocios de manera oficial para que Federico sea el nuevo alcalde del pueblo.

Julián López
Las relaciones entre los Oramas y los Aparicio atraviesan un punto crítico. Con la presidencia de David en el Grupo, los Aparicio están más controlados, y eso es algo que no van a pasar por alto.

Con amenazas, los Aparicio se sienten ofendidos y le han pedido a Álvaro que arregle la situación. Y Octavio, cuya salud está mermada, no puede dejar a la familia con un marrón de este calibre.

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Octavio cita en su despacho a Federico para arreglar el asunto. “El Grupo Oramas no va a trabajar más con nosotros”, señala Octavio, lo que genera la indignación de Aparicio. Pero el empresario se guarda un as bajo la manga: le va a ceder unos terrenos a la familia, al norte del pueblo, para que hagan todo lo que quieran, pero sin estar vinculados con los Oramas.

Federico no entiende nada. En ese terreno está prohibido construir, aunque Octavio señala que eso no es ningún problema, pues tiene en mente quitarse de en medio al alcalde.

“Quiero que te presentes a las elecciones”, le dice Octavio a Federico. ¡Un Aparicio como alcalde! Así, ellos mismos podrían tomar todas las decisiones que les afecten para llevar a buen puerto sus negocios. ¿Se presentará Federico a la alcaldía del ayuntamiento de Oramas?

La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

Series

El primogénito de los Oramas ha decidido tomar cartas en el asunto para que su mujer no deje en la calle a la mexicana y a su bebé recién nacido.

