Mejores momentos | Capítulo 47

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

Amanda le cuenta a su padre que está embarazada de César, y que el mexicano todavía no lo sabe.

Julián López
Publicado:

Octavio ha vuelto a la mansión de estar liberado de toda sospecha por la muerte de Emilio: Chato, un viejo amigo y socio de Saúl, se ha presentado ante las autoridades y ha confesado el crimen que el propio Octavio cometió.

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Los pronósticos de la salud de Octavio no son favorables, y debe ir con un respirador a todos lados. El empresario sabe que su familia le oculta algo, pero nadie quiere decirle nada sobre su estado de salud.

En plena noche, Amanda se sienta con su padre y decide sincerarse con él, aunque no es lo que Octavio esperaba. Es una noticia que ha recibido con mucha ilusión: “Estoy embarazada”, le dice su hija.

El júbilo ha estallado en Octavio, muy ilusionado con las palabras de Amanda. Aunque no está del todo contento con que sea de César, pero le encanta que vaya a ser abuelo. Amanda le ha dicho que César todavía no sabe nada, por lo que le ha pedido que, si por esas cosas de la vida se cruza con el mexicano, no le cuente nada del embarazo. ¡Sigue creciendo la familia Oramas! ¿Se animará Amanda a contárselo a César de una vez por todas?

La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

La Encrucijada

Series

Mejores momentos | Capítulo 47

