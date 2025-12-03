Antena 3 LogoAntena3
Amiga de Clara

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

La joven dará vida a una muchacha humilde que se convertirá en un gran apoyo para Clara dentro desde su entrada al aserradero.

Esther es probablemente uno de los personajes más alegres y positivos que nos encontraremos en Las hijas de la criada. A ella la conoceremos en el segundo capítulo de la serie y Alicia Armenteros es la actriz que se ha encargado de interpretarla.

“Esther va a cobrar un papel muy importante en la vida de Clara”, nos adelanta la actriz. Desde el momento en el que la supuesta hija de Renata entra a trabajar al aserradero, se vuelven inseparables.

Esther ha crecido en un ambiente humilde y tiene mucha conciencia de clase. Para ella es muy importante el valor de la amistad y siente que todas las trabajadoras deben apoyarse mutuamente para mejorar sus condiciones.

Alicia Armenteros cree que las mayores virtudes de su personaje son la fidelidad y la honestidad, mientras que como defecto podría destacar lo visceral que puede llegar a ser. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre Esther dándole play al vídeo de arriba!

Las hijas de la Criada

Las hijas de la criada seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer "con mucha conciencia de clase"

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer "con mucha conciencia de clase"

