Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Esther es probablemente uno de los personajes más alegres y positivos que nos encontraremos en Las hijas de la criada. A ella la conoceremos en el segundo capítulo de la serie y Alicia Armenteros es la actriz que se ha encargado de interpretarla.

“Esther va a cobrar un papel muy importante en la vida de Clara”, nos adelanta la actriz. Desde el momento en el que la supuesta hija de Renata entra a trabajar al aserradero, se vuelven inseparables.

Esther ha crecido en un ambiente humilde y tiene mucha conciencia de clase. Para ella es muy importante el valor de la amistad y siente que todas las trabajadoras deben apoyarse mutuamente para mejorar sus condiciones.

Alicia Armenteros cree que las mayores virtudes de su personaje son la fidelidad y la honestidad, mientras que como defecto podría destacar lo visceral que puede llegar a ser. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre Esther dándole play al vídeo de arriba!