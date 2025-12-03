Amiga de Clara
Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”
La joven dará vida a una muchacha humilde que se convertirá en un gran apoyo para Clara dentro desde su entrada al aserradero.
Esther es probablemente uno de los personajes más alegres y positivos que nos encontraremos en Las hijas de la criada. A ella la conoceremos en el segundo capítulo de la serie y Alicia Armenteros es la actriz que se ha encargado de interpretarla.
“Esther va a cobrar un papel muy importante en la vida de Clara”, nos adelanta la actriz. Desde el momento en el que la supuesta hija de Renata entra a trabajar al aserradero, se vuelven inseparables.
Esther ha crecido en un ambiente humilde y tiene mucha conciencia de clase. Para ella es muy importante el valor de la amistad y siente que todas las trabajadoras deben apoyarse mutuamente para mejorar sus condiciones.
Alicia Armenteros cree que las mayores virtudes de su personaje son la fidelidad y la honestidad, mientras que como defecto podría destacar lo visceral que puede llegar a ser. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre Esther dándole play al vídeo de arriba!
