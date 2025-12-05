Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 48

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

La joven por fin ha sido sincera con el mexicano, pero le pide que resuelva sus problemas antes de que formar juntos una familia.

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Parecía imposible que Amanda le contara a César que estaba embarazada. Verla fuera de una clínica, abrazando a Sara en una estampa deprimente, provocó que el mexicano pensara que la joven había abortado. Pero nada era lo que parecía: Amanda fue incapaz de dar el paso, y se lo ocultó a César cuando éste reaccionó de mala manera.

Desde entonces, Amanda se lo ha contado a todo su círculo. El único que no lo sabía era el padre del bebé, y tarde o temprano se lo iba a decir, pero no haya nunca el momento adecuado.

Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable

En un momento de intimidad, Amanda por fin da el paso y le cuenta a César por fin la verdad. El mexicano no se lo puede creer. “Voy a ser papá”, dice César, con los ojos enjugados en lágrimas y besando sin parar a Amanda.

El mexicano no quiere perder más el tiempo. Saben que se quieren, pero hace poco que se divorciaron. Y su bebé no puede crecer en una familia rota. César le dice que tienen que volver a casarse, volver a vivir juntos... pero Amanda corta en seco su ilusión.

“Tienes una deuda pendiente, y lo tienes que solucionar”, le recuerda Amanda, señalando toda esta cruzada que tiene César para hacer justicia por su familia. El mexicano no entiende sus palabras, pero mientras él no lo consiga, no pueden vivir juntos ni formar una familia.

“Haz lo que necesites hacer, pero yo no te voy a acompañar”, le dice Amanda, haciéndole saber que ahora su bebé es su equipo. Ahora César ya tiene un motivo más para seguir luchando y acabar con todo. ¿Logrará hacer justicia y formar una familia con Amanda y el bebé que espera?

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”
Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”
Mejores momentos | Capítulo 47

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!
Mejores momentos | Capítulo 47

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

Amanda le cuenta a su padre que está embarazada de César, y que el mexicano todavía no lo sabe.

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio
Mejores momentos | Capítulo 47

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Mientras el empresario se encuentra grave en el hospital, la comandante Serrano le explica a Amanda que su padre está libre de sospecha.

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Publicidad