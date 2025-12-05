Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Parecía imposible que Amanda le contara a César que estaba embarazada. Verla fuera de una clínica, abrazando a Sara en una estampa deprimente, provocó que el mexicano pensara que la joven había abortado. Pero nada era lo que parecía: Amanda fue incapaz de dar el paso, y se lo ocultó a César cuando éste reaccionó de mala manera.

Desde entonces, Amanda se lo ha contado a todo su círculo. El único que no lo sabía era el padre del bebé, y tarde o temprano se lo iba a decir, pero no haya nunca el momento adecuado.

En un momento de intimidad, Amanda por fin da el paso y le cuenta a César por fin la verdad. El mexicano no se lo puede creer. “Voy a ser papá”, dice César, con los ojos enjugados en lágrimas y besando sin parar a Amanda.

El mexicano no quiere perder más el tiempo. Saben que se quieren, pero hace poco que se divorciaron. Y su bebé no puede crecer en una familia rota. César le dice que tienen que volver a casarse, volver a vivir juntos... pero Amanda corta en seco su ilusión.

“Tienes una deuda pendiente, y lo tienes que solucionar”, le recuerda Amanda, señalando toda esta cruzada que tiene César para hacer justicia por su familia. El mexicano no entiende sus palabras, pero mientras él no lo consiga, no pueden vivir juntos ni formar una familia.

“Haz lo que necesites hacer, pero yo no te voy a acompañar”, le dice Amanda, haciéndole saber que ahora su bebé es su equipo. Ahora César ya tiene un motivo más para seguir luchando y acabar con todo. ¿Logrará hacer justicia y formar una familia con Amanda y el bebé que espera?