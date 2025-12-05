Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Le han hecho varias pruebas al gran empresario y parece que se está recuperando bien de su insuficiencia respiratoria.

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Publicidad

Julián López
Publicado:

La salud de Octavio se ha visto mermada desde que sufriera una insuficiencia respiratoria en prisión. El empresario, ya en su mansión, se recupera lentamente, con sus dosis de pastillas y enchufado todo el rato a un respirador para que le ayude en el día a día.

Octavio se presenta en el hospital para hacerse unas pruebas, y éstas arrojan el mejor de los resultados: el diagnóstico no es tan grave y se está recuperando favorablemente ya que su organismo está reaccionando bien al tratamiento. “Vais a tener que esperar un poquito para enterrarme”, le dice el empresario a Álvaro, casi en tono de burla.

Las noticias son esperanzadoras, aunque Octavio no quiere que su buena recuperación llegue a oídos del resto de su familia. “De momento no les digamos nada”, le comenta a Álvaro, con la excusa de que están todos tan pendientes de él que quiere disfrutarlo un poco más.

¿Qué se traerá Octavio entre manos con esta decisión de ocultar su salud a tu familia?

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”
Mejores momentos | Capítulo 48

Octavio corta sus relaciones con los Aparicio para proponerles un nuevo negocio: “Quiero que te presentes a las elecciones”

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”
Mejores momentos | Capítulo 47

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!
Mejores momentos | Capítulo 47

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

Amanda le cuenta a su padre que está embarazada de César, y que el mexicano todavía no lo sabe.

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio
Mejores momentos | Capítulo 47

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Mientras el empresario se encuentra grave en el hospital, la comandante Serrano le explica a Amanda que su padre está libre de sospecha.

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Publicidad