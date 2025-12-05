Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

La salud de Octavio se ha visto mermada desde que sufriera una insuficiencia respiratoria en prisión. El empresario, ya en su mansión, se recupera lentamente, con sus dosis de pastillas y enchufado todo el rato a un respirador para que le ayude en el día a día.

Octavio se presenta en el hospital para hacerse unas pruebas, y éstas arrojan el mejor de los resultados: el diagnóstico no es tan grave y se está recuperando favorablemente ya que su organismo está reaccionando bien al tratamiento. “Vais a tener que esperar un poquito para enterrarme”, le dice el empresario a Álvaro, casi en tono de burla.

Las noticias son esperanzadoras, aunque Octavio no quiere que su buena recuperación llegue a oídos del resto de su familia. “De momento no les digamos nada”, le comenta a Álvaro, con la excusa de que están todos tan pendientes de él que quiere disfrutarlo un poco más.

¿Qué se traerá Octavio entre manos con esta decisión de ocultar su salud a tu familia?