La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

La culpa ha comenzado a invadir a Gustavo por su aventura con Renata. Parece que asistir a la homilía de Don Castor le ha hecho reflexionar y se ha dado cuenta de que no puede seguir engañando a su mujer.

Mientras Renata prepara la comida, Gustavo se presenta en su casa con una cara que no le gusta nada a la mujer de Domingo. “Se acabó”, le espeta de repente. Ella no entiende nada y, aguantándose las lágrimas, le suelta la bomba: “Estoy embarazada”.

Gustavo le deja claro que ellos dos no tendrán nada en común nunca y le recalca que debe hacer todo lo que esté en su mano para que ese bebé no llegue al mundo: “Si esa criatura nace, arruinaré su vida”.

“¿Tan poco te crees que valgo para cometer un crimen así?”, le responde Renata mientras se rompe por dentro. La historia entre ambos ha acabado, pero ella no piensa olvidar el dolor tan grande que le ha hecho sentir Don gustavo. ¿Destapará su aventura para vengarse?