Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 1

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

El marido de Inés quiere romper su relación extraconyugal con la joven y le advierte que le hará la vida imposible si no evita que su bebé nazca.

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La culpa ha comenzado a invadir a Gustavo por su aventura con Renata. Parece que asistir a la homilía de Don Castor le ha hecho reflexionar y se ha dado cuenta de que no puede seguir engañando a su mujer.

Mientras Renata prepara la comida, Gustavo se presenta en su casa con una cara que no le gusta nada a la mujer de Domingo. “Se acabó”, le espeta de repente. Ella no entiende nada y, aguantándose las lágrimas, le suelta la bomba: “Estoy embarazada”.

Gustavo le deja claro que ellos dos no tendrán nada en común nunca y le recalca que debe hacer todo lo que esté en su mano para que ese bebé no llegue al mundo: “Si esa criatura nace, arruinaré su vida”.

“¿Tan poco te crees que valgo para cometer un crimen así?”, le responde Renata mientras se rompe por dentro. La historia entre ambos ha acabado, pero ella no piensa olvidar el dolor tan grande que le ha hecho sentir Don gustavo. ¿Destapará su aventura para vengarse?

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan
Avance | A las 22 horas

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Delia Márquez en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad
Semana del 1 al 5 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Octavio
Avance semanal

La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Después de que la Guardia Civil lo encierre como principal sospechoso de la muerte de Emilio, la salud del empresario empeorará considerablemente.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, duda si Cloe empieza a sentir algo por ella
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella

La joven empresaria le cuenta a su marido sus impresiones sobre la francesa.

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

David y Amanda

“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo

Publicidad