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A las 23.00 horas

Una dolorosa muerte protagoniza la recta final de Las hijas de la criada, el próximo jueves en Antena 3

La tensión no deja de crecer en los compases decisivos de Las hijas de la criada con un trágico y doloroso desenlace, un acontecimiento clave que alterará por completo el destino de los personajes en su recta final.

Una dolorosa muerte protagoniza la recta final de Las hijas de la criada, el próximo jueves en Antena 3

Una dolorosa muerte protagoniza la recta final de Las hijas de la criada, el próximo jueves en Antena 3

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Julián López
Julián López
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El próximo jueves, llega la recta final de Las hijas de la criada. La ficción de Antena 3 encara sus momentos más decisivos con una muerte que sacudirá los cimientos de la historia de Sonsoles Ónega.

La pérdida de uno de los personajes clave añadirá un extra de crudeza en la recta final. El desenlace está cerca. No te pierdas, el próximo jueves a las 23.00 horas, el penúltimo capítulo de Las hijas de la criada en Antena 3. También disponible en atresplayer.

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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