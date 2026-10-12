Una dolorosa muerte protagoniza la recta final de Las hijas de la criada, el próximo jueves en Antena 3

El próximo jueves, llega la recta final de Las hijas de la criada. La ficción de Antena 3 encara sus momentos más decisivos con una muerte que sacudirá los cimientos de la historia de Sonsoles Ónega.

La pérdida de uno de los personajes clave añadirá un extra de crudeza en la recta final. El desenlace está cerca. No te pierdas, el próximo jueves a las 23.00 horas, el penúltimo capítulo de Las hijas de la criada en Antena 3. También disponible en atresplayer.