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El secreto | Capítulo 6

Serhat aclara las dudas de Zeynep: “Entre Sedef y yo no pasó nada”

El empresario ha querido aclararle a la florista lo que realmente ocurrió en la habitación del hotel con la amiga de Berrak.

Serhat aclara las dudas de Zeynep: “Entre Sedef y yo no pasó nada”

Serhat aclara las dudas de Zeynep: “Entre Sedef y yo no pasó nada”

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Patri Bea
Patri Bea
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Aunque Zeynep le había dejado claro a su hermana y al propio Serhat que no le importaba lo que hubiese ocurrido entre el empresario y Sedef, en el fondo, le ha dado rabia pensar que puede haber algo entre ellos.

Serhat ha cogido a Zeynep por banda para convencerla de que Kader y ella deben volver a su casa y para aclararle lo que había ocurrido en el hotel con la supuesta amiga de su mujer: “Entre Sedef y yo no pasó nada”.

Cuando Serhat se encontró con Sedef en la habitación del hotel, ella intentó seducirlo e incitarlo a tener una aventura con ella, pero él le dejó claro que no era como Berrak y que no iba a rebajarse a su nivel.

Esta confesión ha dejado a Zeynep sin palabras y parece que ha ayudado a que su enfado con el empresario disminuya. ¿Estarán surgiendo fuertes sentimientos entre ambos? ¿Qué ocurrirá ahora?

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