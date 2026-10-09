“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

Descubrir que Clara está esperando un hijo de Jaime es la gota que ha colmado el vaso para Gustavo. Su cobardía le impidió detener la boda entre dos hermanos que no saben que lo son, pero, ahora que sabe que Clara está embarazada, se teme lo peor.

Gustavo es consciente de que el bebé que está esperando su hija podría nacer con muchas deformidades, enfermedades o, sencillamente, podría no nacer por estar concebido por dos hermanos de padre y madre.

La rabia, la culpa y la desesperación han llevado a Gustavo a tratar fatal a Clara y a ridiculizarla delante de la familia. Jaime, cansado de estos desprecios y de ver a su padre borracho todos los días, lo ha sacado a la calle para ponerlo es un sitio.

“¡Es usted una vergüenza!”, le ha espetado el joven a su padre después de propinarle un puñetazo por las palabras que le ha dedicado a Clara. Inés ha contemplado esa estampa sin poder frenar la rabia de su hijo.

Gustavo, tirado en el suelo y siendo consciente de todo lo que ha tenido que vivir desde que Clara y Catalina llegaron al mundo, recordó las palabras que Renata le dedicó un día por haber renegado de su hija: “Xa empezaches a pagar, filliño”.