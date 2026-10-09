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Mejores momentos | Capítulo 6

Gustavo entra en pánico al descubrir que Clara está embarazada, ¿cuándo contará la verdad?

La joven le ha contado ilusionada al que considera su suegro que está esperando un bebé, pero él se ha temido lo peor al escuchar la noticia.

Gustavo no consigue evitar el incesto: Clara y Jaime se casan sin saber que son hermanos

Gustavo entra en pánico al descubrir que Clara está embarazada, ¿cuándo contará la verdad?

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Patri Bea
Patri Bea
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A pesar de las advertencias de Catalina, Gustavo no fue capaz de contar la verdad para evitar que Jaime y Clara se casasen. Los dos hermanos se han unido en matrimonio ante Dios sin imaginarse el vínculo que les une.

Desde ese enlace, Gustavo ha intentado evitar a Clara a toda costa, pero la joven ha conseguido pillarlo por banda en uno de sus paseos por Punta do Bico para mantener una sincera conversación con él.

“Sé que esperaba otra cosa para su hijo, pero quiero a Jaime y por su bien me gustaría que tuviéramos una relación cordial”, le dice Clara al Gustavo al llegar al Pazo. Él asiente con la cabeza, pero se ve incapaz de pronunciar palabra.

“No se lo pensaba decir a usted el primero, pero estoy embarazada”, continúa sincerándose Clara. El terror se apodera de Gustavo en ese momento y abandona el coche de inmediato. ¿Qué ocurrirá ahora?

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Equivocarse causa mucho dolor”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Equivocarse causa mucho dolor”

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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Series

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“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

Gustavo no consigue evitar el incesto: Clara y Jaime se casan sin saber que son hermanos

Gustavo entra en pánico al descubrir que Clara está embarazada, ¿cuándo contará la verdad?

Gustavo no consigue evitar el incesto: Clara y Jaime se casan sin saber que son hermanos

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Mejores momentos | Capítulo 6

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Mejores momentos | Capítulo 6

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