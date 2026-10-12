Vídeo: abucheos, insultos y pitos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile militar del 12 de octubre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este lunes con gritos e insultos a su llegada a la plaza de Neptuno, en Madrid, para asistir al desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Sánchez llegó en coche oficial a las 10.56 horas, mientras parte del público coreaba de forma repetida "Pedro Sánchez, hijo de puta".

El jefe del Ejecutivo permaneció dentro del vehículo hasta las once, cuando salió y caminó hasta el lugar donde aguardaban las demás autoridades.

Allí se encontraban la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Los gritos se intensificaron mientras Sánchez esperaba la llegada de los Reyes junto a estas autoridades y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

La escena reproduce las protestas registradas en anteriores celebraciones del 12 de octubre desde que Sánchez llegó a La Moncloa. En esta ocasión, el desfile se celebra en un contexto de críticas al Ejecutivo por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y por su relación con Marruecos.