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El secreto | Capítulo 6

Serhat reúne a sus hijas para anunciarles su divorcio y Berrak arruina sus planes con una inesperada jugada

El empresario se reúne con sus hijas en el hotel para contarles la verdad sobre su matrimonio, pero su madre interrumpe la conversación con una inesperada noticia sobre Berrak.

Serhat reúne a sus hijas para anunciarles su divorcio y Berrak arruina sus planes con una inesperada jugada

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha quedado con sus hijas en un hotel para cenar a solas con ellas. El empresario sabe que tiene que contarles que ha decidido divorciarse de Berrak.

Al principio, las niñas no entendían por qué su madre no estaba con ellos. Serhat ha intentado reunir fuerzas para explicarles la situación y les ha dejado claro que las quiere más que a nada. Pero antes de poder contarles que su matrimonio ha llegado a su fin, una llamada de Sevim lo ha cambiado todo.

La madre de Serhat ha contactado con Hayal para avisarle de que Berrak tiene fiebre y se encuentra mal. Además, le ha reprochado a su hijo que no conteste al teléfono y que haya salido a cenar mientras su mujer está enferma.

Sus hijas solo pensaban en irse con Berrak y Serhat ha tenido que dejar para otro momento la conversación que había preparado. Una vez más, el empresario se ha quedado sin poder decirles la verdad.

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