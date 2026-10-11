El secreto | Capítulo 6
Zeynep intenta sacar a Kader de casa de Tülay y la niña la deja sin palabras: “Se lo prometí a mi madre”
La mujer de Serhat ha conseguido que la niña rechace volver con Zeynep después de hacerle creer que solo podrá ejercer como su madre si vive lejos de ella.
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Zeynep ha llegado a casa de Tülay muy preocupada al saber que Kader estaba allí. Nada más entrar, ha ido a buscar a la pequeña y ha intentado tranquilizarla, asegurándole que ya está con ella y que nadie va a hacerle daño.
Pero Kader no ha querido marcharse. Cuando Zeynep le ha pedido que cogiera sus cosas para volver con ellos, la niña se ha negado. La florista no entendía qué estaba pasando, pero la pequeña les ha dicho la verdad: “Mi madre no puede cuidarme en tu casa. No puede quererme. Dice que si me quedo aquí vendrá todos los días a verme. Me lo ha prometido”.
Las palabras de la pequeña han dejado destrozada a Zeynep. La joven ha intentado convencerla de que vuelva con ellos, pero Kader ha insistido en que se lo había prometido a su madre y que tenía que quedarse.
Ya fuera de la casa, Zeynep ha roto a llorar delante de Serhat. No podía entender cómo Berrak había conseguido convencer a una niña de seis años de que tenía que alejarse de ella para poder tener una madre.
Serhat, por su parte, le ha asegurado que se encargará de solucionar la situación, pero Zeynep no confía en que Berrak vaya a dar marcha atrás. Lo ocurrido le ha dejado claro hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener a Kader alejada.
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