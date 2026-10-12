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20 años después, todo ha cambiado: María se enfrenta a una nueva vida en Entre tierras 2

La historia de María continúa veinte años después de la muerte de Manuel. Nuevos amores, secretos y amenazas marcarán la segunda temporada de Entre tierras, muy pronto en Antena 3.

Julio Varela, Entre Tierras 2

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Celia Gil
Celia Gil
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La exitosa serie protagonizada por Megan Montaner regresa muy pronto a Antena 3 con una segunda temporada que nos traslada 20 años después de los acontecimientos que marcaron la vida de María.

Tras la trágica muerte de Manuel, María ha dedicado todos estos años a sacar adelante a sus dos hijos y mantener en pie las tierras de los Cervantes, contando con el apoyo incondicional de Claudia. Sin embargo, el paso del tiempo no ha conseguido borrar las heridas del pasado y su tranquilidad está a punto de verse amenazada.

La llegada de Julio Varela, un ambicioso empresario que pretende hacerse con las tierras, pondrá en peligro todo aquello por lo que María ha luchado durante dos décadas. Una nueva batalla en la que tendrá que demostrar, una vez más, su fortaleza y determinación.

Pero no solo tendrá que enfrentarse a los problemas familiares y económicos, también a sus propios sentimientos. La aparición de Toscano despertará en ella emociones que creía olvidadas y la posibilidad de volver a enamorarse después de tantos años.

¿Conseguirá María proteger todo lo que ha construido? ¿Estará preparada para abrir de nuevo su corazón? Descubre cómo continúa su historia en la segunda temporada de Entre tierras, muy pronto en Antena 3.

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

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