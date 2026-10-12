“Ojalá te dieses cuenta de lo guapa y especial que eres”: Zeynep anima a Hayal tras su desmayo

Hayal se ha desmayado en el colegio por culpa de las pastillas para adelgazar que se está tomando. Su madre le ha metido tanta presión con perder kilos, que la pequeña ha recurrido a medidas desesperadas para conseguirlo.

La profesora del colegio ha llamado a Zeynep para contárselo y la florista ha ido a recoger a Hayal para intentar averiguar que es lo que podía haber pasado y a la joven no le ha quedado más remedio que contarle la verdad.

“No vas a decírselo a nadie, ¿verdad?”, le dice la hija de Serhat a la joven preocupada. Zeynep le promete que no lo hará, pero con la condición de que deje de tomarse esas pastillas. Ella sabe que todo esto es por culpa de la presión a la que Berrak somete a sus hijas.

“Ojalá te dieses cuenta de lo guapa y especial que eres”, le die Zeynep a Hayal mientras acaricia su cara. ¿Seguirá la hija de Serhat sus consejos? ¿Qué pasará cuando Berrak se entere de lo ocurrido?