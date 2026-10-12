Kader, destrozada: Berrak tira a la basura el collar que la pequeña le había regalado

Berrak ha ido por fin a visitar a Kader a casa de Tülay y Erkan y, a pesar de la cara de incomodidad de su madre, la pequeña ha estallado de felicidad al verla y no ha querido despegarse de su lado.

Kader ha querido sorprender a Berrak regalándole un collar que ella misma le había hecho con macarrones. Ha intentado colocárselo, pero su madre se lo ha guardado en el bolsillo asegurándole que se lo pondría en otro momento.

Antes de marcharse, Berrak le ha recordado a Kader que no debe hablar con Zeynep: “Ella quiere separarnos”. La mujer de Serhat no soporta que la florista se haya ganado el cariño de su familia en tan poco tiempo.

Cuando Berrak sale de la casa, tira a la basura el collar que la pequeña le acababa de regalar, sin saber que ella la estaba observándola desde la ventana. ¡Kader se ha quedado destrozada! ¿Llegará a quererla su madre algún día?