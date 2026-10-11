Rob Lowe reaparece en la boda de su hijo rodeado de estrellas tras la trágica muerte de su sobrina de 13 años

Rob Lowe y su familia han vivido un fin de semana agridulce. El actor ha reaparecido en público por la boda de su hijo mayor, Matthew Lowe, que se ha casado con Emily Markus en una ceremonia repleta de rostros conocidos de Hollywood.

Una celebración familiar que ha estado marcada por la reciente muerte de Fiona, la sobrina del intérprete, que falleció el pasado 29 de septiembre a los 13 años.

Chad Lowe y Kim Painter con sus hijas | Getty

Según ha publicado Page Six, el enlace tuvo lugar en Santa Bárbara, California, y reunió a numerosos amigos y figuras del mundo del espectáculo. Entre los invitados se encontraban Cameron Diaz, Katy Perry, Chris Pratt, Adam Levine, Zoe Saldaña y Maria Shriver. Además, la ceremonia estuvo oficiada por Gwyneth Paltrow, gran amiga de la familia.

Matthew, de 33 años, es el mayor de los dos hijos que Rob Lowe tiene con Sheryl Berkoff, con quien está casado desde hace 35 años. La pareja también tiene otro hijo, John Owen, de 30 años.

Rob Lowe y sus hijos en 'Celebrity Watch Party' | Cordon Press

La boda se ha celebrado menos de dos semanas después de la muerte de Fiona, hija de Chad Lowe, hermano menor de Rob, que se quitó la vida. Un golpe devastador para sus padres y sus hermanas, Mabel, de 17 años, y Nixie, de 10.

Aunque Rob Lowe no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida de su sobrina, una fuente citada por People aseguró que el actor está apoyando a su hermano y a su familia: "Rob y Chad están muy unidos. Sus familiares y amigos se han volcado con Chad y Kim. Todo el mundo está destrozado".

Rob Lowe junto a su hermano Chad, su cuñada y sus sobrinas | Cordon Press

Desde que se conoció la noticia, varios miembros de la familia han compartido mensajes de recuerdo en redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Mabel, hermana mayor de Fiona, que publicó fotografías de ambas y le dedicó unas palabras.

"Te quiero muchísimo, Fiona. Ojalá tu corta vida hubiera sido más fácil y espero que ahora encuentres la paz. Te honraré para siempre y mantendré vivo tu recuerdo. Te quiero, espero que supieras cuánto", escribió la joven.