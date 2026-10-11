TRAS SU SUPUESTO NUEVO ROMANCE
Bertín Osborne aclara su situación sentimental: "Soy un tío soltero y libre, puedo hacer lo que me dé la gana"
Bertín Osborne ha asegura que está soltero tras salir a la luz su supuesta nueva relación. Además, ha hablado sobre en qué punto está actualmente con Gabriela Guillén.
Publicidad
Bertín Osborne ha acudido a la boda de Miguel Sierralta y Alicia, donde ha coincidido con numerosos rostros conocidos como su amigo José Luis López 'El Turronero' y los medios de comunicación.
Allí, el cantante se ha enfrentado a las preguntas de la prensa tras salir a la luz su supuesta nueva relación, aunque ha dejado claro que no está dispuesto a dar explicaciones sobre su vida privada.
"No quiero desmentir y no tengo que decir nada. En mi vida privada no tengo que compartirla con nadie", ha afirmado cuando le han preguntado directamente por esta supuesta relación. Visiblemente cansado de las preguntas recurrentes sobre su vida amorosa, Bertín ha pedido a los reporteros que se interesen por otros aspectos de su actualidad y ha insistido en que, si algún día tiene una relación que quiera hacer pública, no tendrá inconveniente en contarlo.
"Soy un tío soltero y libre, puedo hacer lo que me dé la gana", ha sentenciado, dejando claro que no considera necesario dar explicaciones sobre sus amistades ni sobre las personas con las que sale.
El artista también ha aprovechado el encuentro para aclarar cómo se encuentra su relación con Gabriela Guillén, madre de su hijo, después de los rumores que han circulado sobre ellos.
Bertín ha confirmado que acababa de comer con ella y que todo está bien, tanto entre ambos como con el pequeño. "Un tío normal, con una ex normal, un niño maravilloso, y ya está, y nos llevamos fenomenal", ha explicado, restando importancia al revuelo mediático que rodea su relación.
Además, ha asegurado que mantiene una buena relación con todas sus exparejas y que no quiere problemas con nadie, afirmando que se encuentra en un momento de tranquilidad personal.
En cuanto a su faceta profesional, Bertín ha confirmado que ha regresado a los escenarios para cumplir con algunos compromisos, aunque todavía no tiene claro cuáles serán sus próximos pasos cuando comience la nueva temporada.
Más Celebrities
- Juan Peña y Sonia González desvelan por qué todavía no se han casado tras más de una década juntos
- La desesperación de Omar Montes tras escaparse su perro al que finalmente ha recuperado: "Me voy a desmayar"
- Así ha sido la espectacular boda de Miguel Sierralta y Alicia Banquez en Madrid repleta de famosos
Junto a ello, el cantante ha reconocido que está tranquilo y ha recurrido a una expresión que resume bien su actitud actual: "Estoy en modo avión"..
Publicidad