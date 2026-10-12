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Amanda Cárdenas nos cuenta cómo es un día de rodaje en Sueños de libertad: "Todos los días salgo con una sonrisa"

La actriz se sincera sobre cómo es su rutina cada vez que va a los platós de Sueños de libertad.

Amanda Cárdenas

Amanda Cárdenas nos cuenta cómo es un día de rodaje en Sueños de libertad: "Todos los días salgo con una sonrisa"

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Amanda Cárdenas lleva ya años dando vida a Julia de la Reina en Sueños de libertad.

La actriz, ha ido creciendo junto a Julia, su personaje, la hija de Jesús y adoptada por Begoña Montes. Cuando comenzó la ficción, Amanda era mucho más pequeña, y desde sus comienzos a rodar el 2023 ya han pasado casi 4 años... ¡El tiempo vuela!

La joven nos cuenta cómo son sus días de rodaje, sus hábitos, qué es lo que más complicado le parece de grabar... Y admite que, ha ido mejorando mucho a la hora de estudiar los guiones: ahora que es más mayor no le cuesta nada.

"Yo vengo a plató feliz y estoy contenta de estar aquí", ha desvelado la pequeña.

Además, nos ha contado que siempre guardará con mucho cariño la primera secuencia de la serie, donde Begoña y Julia corren por el bosque huyendo de Jesús... ¡Le marcó para siempre!

Comparte camerino con Marina Orta y Dèlia Brufau y le encanta pasar tiempo con sus compañeros y el equipo técnico.

Si quieres descubrir esto y mucho más de lo que nos ha contado Amanda sobre sus días en plató, dale al play y disfruta de la entrevista completa.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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