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Mejores momentos | Capítulo 6

“Yo soy la hija de Renata”: Catalina estalla y desvela a Gustavo la verdad

Al ver que el empresario no hace nada por impedir la boda de Jaime y Clara, la joven le cuenta lo que Renata le desveló antes de morir.

“Yo soy la hija de Renata”: Catalina estalla y desvela a Gustavo la verdad

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Patri Bea
Patri Bea
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Catalina se ha quedado de piedra al enterarse de que Jaime y Clara van a casarse. Ella lleva años sabiendo que ambos son hijos de Gustavo e Inés y, aunque el patriarca de los Valdés solo es consciente de que Clara es hija suya, la joven cree que ese ya es motivo suficiente para detener esa locura.

Cansada de guardar silencio y sabiendo que esa boda no puede celebrarse, Catalina ha decidido reunir el valor necesario para enfrentarse a su padre. En su momento no fue capaz de confesarle lo que Renata le había contado antes de morir, pero ahora ha llegado el momento de enfrentar la realidad.

“Lo sé todo. Lo de Renata. Tuvo una hija suya”, le ha soltado Catalina sin rodeos a Gustavo. El rostro del empresario ha cambiado por completo al oírla, pero no imaginaba lo que venía después. “Cambió los bebés. Yo soy la hija de Renata y Clara es Valdés”, ha confesado finalmente.

Gustavo no daba crédito a lo que escuchaba, pero la explicación de Catalina ha encajado con la confesión de Renata y ha dado sentido a muchas cosas: por qué Clara se parece tanto a él y a Inés, y por qué Catalina nunca se ha sentido parte de la familia. ¿Qué hará Gustavo con esta información? ¿Confesará alguno de los dos la verdad para detener la boda?

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