Cihan le entrega a Ebru como “regalo” al novio que la estafó y se gana su confianza para sus oscuros negocios

Cihan ha citado a Ebru a primera hora de la mañana en un callejón y ha aparecido acompañado de sus hombres. El empresario le ha asegurado que tenía una sorpresa preparada para ella y le ha pedido que mirase dentro de un coche.

La joven no podía imaginarse lo que iba a encontrar allí. Cihan ha conseguido localizar al hombre que la estafó y se lo ha entregado para que pudiera enfrentarse a él. Ebru no ha dudado en abalanzarse sobre su exnovio. “Eres un maldito sinvergüenza. ¡Serás cretino, desgraciado!”, le ha recriminado mientras le pegaba.

Ebru incluso le ha advertido de que esta vez no iba a escapar y ha continuado golpeándole hasta que los hombres de Cihan han intervenido: “¿Sabes lo que he sufrido por tu culpa? Por tu culpa he hecho daño a mi familia”.

Cihan no ha querido darle demasiadas explicaciones de cómo lo había encontrado y le ha dejado claro que tiene recursos para encontrar a quien quiera. Después, se ha interesado por cómo se sentía Ebru tras este reencuentro.

Así, el hermano de Serhat ha conseguido acercarse un poco más a Ebru y ganarse su confianza. Pero sus intenciones van mucho más allá de ayudarla. El empresario pretende utilizar esa relación para conseguir favores de Ebru y acercarla a sus negocios oscuros en el hotel.