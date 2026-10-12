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El secreto | Capítulo 6

¡Kader, en grave peligro! Zeynep salva a la pequeña de las llamas

La casa de Tülay y Erkan se ha incendiado y la pequeña ha estado a punto de ser devorada por las llamas.

¡Kader, en grave peligro! Zeynep salva a la pequeña de las llamas

¡Kader, en grave peligro! Zeynep salva a la pequeña de las llamas

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Patri Bea
Patri Bea
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Tülay y Erkan se han ido a la boda de unos vecinos y han dejado a Kader sola en casa. La pequeña se ha quedado jugando hasta quedarse dormida y no se ha dado cuenta de que una vela se ha caído y ha prendido fuego en el salón.

La casa ha comenzado a arder de un momento a otro y Kader se ha visto atrapada entre las llamas. Por suerte, Zeynep paseaba cerca y ha visto las llamas que salían de la casa de sus vecinos.

La florista ha golpeado la ventana para despertar a Kader, que todavía dormía en el sofá, y se ha visto obligada a romper la ventana con una piedra para ayudar a la pequeña a salir. ¡La pobre estaba muerta de miedo!

“Tía Zeynep, no me dejes aquí”, le dice Kader angustiada después de conseguir salir del incendio. Si no hubiese sido por la joven, la pequeña probablemente no habría podido salir. ¿Qué pasará ahora con Kader? ¿Se hará cargo por fin Berrak de su hija?

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