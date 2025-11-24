Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Marido de Adelina

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

El gallego interpreta a un personaje que dará varios quebraderos de cabeza a los protagonistas de la historia basada en la novela de Sonsoles Ónega.

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

Publicidad

Carlos Villarino interpreta a Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que llegará a atresplayer este domingo 30 de noviembre.

El actor nos adelante que Barba Peláez es una especie de antagonista del personaje de Inés, ya que “se encarga de ponerle piedras en el camino”. Él solo busca su propio beneficio; es un nuevo rico que ha hecho su fortuna a costa de los derechos de los trabajadores.

“Es la ambición y la codicia personificada”, ha querido recalcar Carlos Villarino. Para su personaje es muy importante dar buena imagen, pero su objetivo principal es convertirse en el empresario más poderoso de Punta do Bico.

Antonio Barba Peláez está casado con Adelina y amos tienen un hijo en común, Braulio, que a menudo se relaciona con los hijos de los Valdés Lazariego. ¡Descubre más sobre él dándole play al vídeo de arriba!

Hijas de la criada

Así ha sido la presentación de Las hijas de la criada en el Festival de Vitoria: "Hemos visto a Sonsoles muy emocionada"

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo

Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\EXTRAS\Reacción elenco videoclip

"Es desgarradora y pasional": así ha sido la reacción del elenco de Sueños de libertad al escuchar la nueva canción cantada por Malú

"Prefiero comerme el orgullo": Paula Prendes confiesa cómo actuarían ella y Patricia ante estas encrucijadas
Contenido extra

"Prefiero comerme el orgullo": Paula Prendes confiesa cómo actuarían ella y Patricia ante estas encrucijadas

Uras confiesa su amor a Seren tras besarla delante de Maral, ¿se reconcilian?: esta noche, capitulazo de Renacer
Avance

Uras confiesa su amor a Seren tras besarla delante de Maral, ¿se reconcilian?: esta noche, capitulazo de Renacer

Halis y Hattuc
Capítulo 63

Halis lo da todo por amor: le entrega la mansión Korhan a Hattuc durante la pedida de mano

Después de más de cuarenta años separados, Halis pide oficialmente la mano de Hattuc. Pero la pedida da un giro inesperado cuando él, sin dudar un segundo, le promete lo impensable: la mansión Korhan.

Orhan y Nükhet
Capítulo 63

Orhan y Nükhet, unidos por el rencor: el plan secreto que amenaza con destruir a su propio padre

Ambos sienten que Halis les ha robado más de lo que nunca les dio, y esta vez no piensan quedarse callados.

Kaya

Kaya salva a Pelin de Serter y pasan la noche juntos en secreto, ¿el comienzo de algo más?

Suna

Suna provoca un terremoto familiar: Kazim se desmaya tras oír su impactante revelación

Una nueva vida

Hattuc y Halis se emocionan al recordar el día en que se enamoraron: una historia que el tiempo no pudo borrar

Publicidad