Carlos Villarino describe Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada: “Es la ambición y la codicia personificada”

Carlos Villarino interpreta a Antonio Barba Peláez en Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que llegará a atresplayer este domingo 30 de noviembre.

El actor nos adelante que Barba Peláez es una especie de antagonista del personaje de Inés, ya que “se encarga de ponerle piedras en el camino”. Él solo busca su propio beneficio; es un nuevo rico que ha hecho su fortuna a costa de los derechos de los trabajadores.

“Es la ambición y la codicia personificada”, ha querido recalcar Carlos Villarino. Para su personaje es muy importante dar buena imagen, pero su objetivo principal es convertirse en el empresario más poderoso de Punta do Bico.

Antonio Barba Peláez está casado con Adelina y amos tienen un hijo en común, Braulio, que a menudo se relaciona con los hijos de los Valdés Lazariego. ¡Descubre más sobre él dándole play al vídeo de arriba!