Marido de Teresa
Fran Nortes es Agustín Vidal en Las hijas de la criada, un hombre “capaz de ver las necesidades de la gente”
El actor interpreta a un poderoso banquero que forma un tándem muy especial con su mujer en la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega.
Fran Nortes da vida a Agustín Vidal en Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega. A este personaje lo conoceremos en el primer capítulo de la serie y lo veremos en muchas ocasiones acompañado de su mujer, Teresa.
El actor nos adelanta que este matrimonio forma un gran tándem: “Teresa es una mujer excepcional y es buena persona. Si Agustín no estuviese casado con ella podría convertirse en una persona más oscura”.
Agustín ha heredado una disputa con los Valdés por problemas que su abuelo y el de Gustavo tuvieron en el pasado, aunque su mujer intentará hacerle ver que tiene que dejar el rencor a un lado.
Fran Nortes ha recalcado que el mayor defecto de su personaje es el rencor que mantiene hacia Gustavo, mientas que su mayor virtud es “saber escuchar a Teresa”. ¡Conoce mejor a este personaje en el vídeo de arriba!
