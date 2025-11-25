Antena 3 LogoAntena3
Fran Nortes es Agustín Vidal en Las hijas de la criada, un hombre “capaz de ver las necesidades de la gente”

El actor interpreta a un poderoso banquero que forma un tándem muy especial con su mujer en la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega.

Fran Nortes da vida a Agustín Vidal en Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega. A este personaje lo conoceremos en el primer capítulo de la serie y lo veremos en muchas ocasiones acompañado de su mujer, Teresa.

El actor nos adelanta que este matrimonio forma un gran tándem: “Teresa es una mujer excepcional y es buena persona. Si Agustín no estuviese casado con ella podría convertirse en una persona más oscura”.

Agustín ha heredado una disputa con los Valdés por problemas que su abuelo y el de Gustavo tuvieron en el pasado, aunque su mujer intentará hacerle ver que tiene que dejar el rencor a un lado.

Fran Nortes ha recalcado que el mayor defecto de su personaje es el rencor que mantiene hacia Gustavo, mientas que su mayor virtud es “saber escuchar a Teresa”. ¡Conoce mejor a este personaje en el vídeo de arriba!

