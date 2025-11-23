“Inés le causa mucha admiración”: descubre a Teresa, el personaje de Alba Loureiro en Las hijas de la criada

Las hijas de la criada, serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, llegará este 30 de noviembre a atresplayer y en ella conoceremos a varios personajes rencorosos y vengativos, aunque ese no es el caso de Teresa.

Alba Loureiro es la encargada de interpretar en Las hijas de la criada a Teresa “uno de los personajes más amables de la serie”, según la actriz. Es una mujer de la alta sociedad gallega que está casada con un hombre que se dedica a la banca, Agustín.

Su relación con su marido es muy buena, especialmente porque él “la escucha”, algo poco común en esa época. Teresa tiene sus propias ideas y Agustín, el lugar de hacerle cambiar de opinión, trata de comprenderla.

Inés le causa mucha admiración desde que la conoce, por eso Teresa acaba acercándose a ella y forjando una relación de amistad. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre ella dándole al play al vídeo de arriba!