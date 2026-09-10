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Avance | Capítulo 2

Clara y Catalina celebran su 17 cumpleaños de maneras muy diferentes en el próximo capítulo de Las hijas de la criada

Mientras Renata y Domingo continúan con su humilde vida en Punta do Bico, los Valdés viven por encima de sus posibilidades en Cuba.

Clara y Catalina celebran su 17 cumpleaños de maneras muy diferentes en el próximo capítulo de Las hijas de la criada

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Patri Bea
Patri Bea
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Han pasado ya casi diecisiete años desde que los Valdés Lazariego se marcharon de Punta do Bico. Durante este tiempo, Clara y Catalina han vivido en mundos opuestos sin sospechar que en realidad están separadas de su verdadera madre, ya que Renata las cambió al nacer.

Gustavo intenta aliviar la culpa que lo persigue complaciendo todos los caprichos de Catalina, quien se ha convertido en una joven mimada y obsesionada con las apariencias. En estos momentos, su única preocupación es organizar una gran celebración por su cumpleaños.

Mientras tanto, Clara ha crecido lejos de allí, en un entorno completamente diferente. Aunque desconoce la verdad sobre sus orígenes, las mujeres del pueblo empezarán a notar en ella rasgos y actitudes que les recuerdan a doña Inés.

La situación de los Valdés en Cuba no deja de complicarse, y pronto Inés se verá obligada a enfrentarse a Gustavo y poner las cartas sobre la mesa. ¿Será este el momento de regresar a Punta do Bico? Descúbrelo en el segundo capítulo de Las hijas de la criada.

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