¿Con quién se iría de fiesta? Sonsoles Ónega confiesa qué haría con los protagonistas de Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega está disfrutando como nadie al ver que los personajes que ella misma creó en su novela ahora están interpretados por actores de carne y hueso en Las hijas de la criada, la serie que está triunfando en atresplayer.

Durante una entrevista que la escritora concedió al equipo digital de Antena 3 y atresplayer, Sonsoles Ónega se sometió a un divertido juego en el que debía confesar con cuál de los protagonistas de Las hijas de la criada haría las siguientes acciones.

La presentadora tiene claro que haría una escapada en autocaravana con Martina Cariddi, ya que cree “que se busca bien la vida”, mientras que, a la hora de compartir un secreto importante, escogería a Verónica Sánchez.

Para salir de fiesta, Sonsoles cree que Alain Hernández es el candidato ideal y como compañera de piso elegiría a Judith Fernández. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!