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David Castillo desvela las claves de Mario en A la deriva: “Es un personaje muy interesante”

El actor interpreta a un habitante de Bastuel que tratará de descubrir qué ocurrió realmente con su hermano tras el naufragio. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

David Castillo

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Celia Gil
Celia Gil
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David Castillo se mete en la piel de Mario en A la deriva, la nueva serie que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer.

“Mario es un habitante de Bastuel muy entregado a su familia y con muy buena relación tanto con su hermano como con su madre”, explica el actor. Sin embargo, el naufragio lo cambia todo: “Su hermano desaparece y él va a intentar averiguar qué ha pasado ahí”.

La búsqueda de respuestas convertirá a Mario en una pieza importante de la historia: “Es un personaje bisagra, va abriendo puertas y algunas que ninguno quiere que se abran. Y ahí está Mario”, adelanta David Castillo.

Un personaje “muy interesante” que no se conformará con lo que le cuentan y que seguirá investigando para descubrir qué ocurrió realmente tras la tragedia.

Para David Castillo, uno de los mayores retos de interpretar a Mario ha sido precisamente reflejar su lucha constante: “Lo más difícil es la lucha constante a pesar de todos los golpes que se lleva”, reconoce.

Pero esa misma fortaleza es también lo que más le gusta de él: “Lo más bonito es que nunca deja de luchar”.

Descubre a David Castillo como Mario en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

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