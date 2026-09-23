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Amistad sincera

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

Después de intentarlo todo por su familia, Inés confiesa que ha llegado a su límite. Su charla con el doctor Cubedo marca un antes y un después.

Inés se sincera con el doctor Cubedo y confiesa que ha fracasado en todo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El doctor Cubedo ha ido a ver a Inés y le ha llevado unas infusiones para aliviar su malestar. Pero esta vez no solo ha llevado remedios, también le ha regalado una planta muy especial, una azalea, “para alegrar el alma”.

Inés la ha mirado con curiosidad y él le ha explicado que algunas plantas curan y otras sirven para expresar sentimientos, porque cada una tiene su propio significado. Cuando ella le ha preguntado qué simboliza esa en concreto, el doctor le ha dicho que representa la templanza.

Sus palabras han tocado algo dentro de Inés. Conmovida, se ha sincerado y le ha contado que ha intentado adaptarse, mejorar el aserradero y hacer felices a sus hijos, pero siente que ha fracasado en todo.

El hombre la ha escuchado con atención y le ha dicho que quizá solo necesita seguir intentándolo. Pero ella, con tristeza, ha confesado que ya ha tomado una decisión: venderán todo y volverán a Cuba.

Inés, siempre inconformista, valiente y defensora de la libertad de las mujeres, ahora se siente derrotada. ¿Qué podrá hacerla cambiar de opinión?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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