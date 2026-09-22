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¿Adivinarán el significado de estas expresiones cubanas? ¡Ponemos a prueba a los actores de Las hijas de la criada!

Judith Fernández, Roque Ruíz y Federico Pérez participan en un divertido reto en el que intentan adivinar el significado de algunas expresiones populares de Cuba.

¿Adivinarán el significado de estas expresiones cubanas? ¡Ponemos a prueba a los actores de Las hijas de la criada!

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Cuba tiene un papel clave dentro de la historia de Las hijas de la criada, especialmente en el segundo capítulo de la serie. Es allí donde Gustavo Valdés se refugia para evitar enfrentarse a las consecuencias de sus actos y donde aparecen personajes tan relevantes como Limita o José.

Durante el rodaje de la ficción, el equipo digital de Antena 3 ha tenido la oportunidad de charlar con varios de sus intérpretes y ha querido proponerles un divertido juego: adivinar el significado de distintas expresiones cubanas.

Aunque en algunos momentos han dudado con sus respuestas, Judith Fernández ha logrado acertar alguno de los términos tras analizar las palabras, al igual que Federico Pérez y Roque Ruíz, que también se animaron a participar en el reto.

“¡No tenéis nada igual!”, exclamaba entre risas Judith Fernández mientras iba descubriendo expresiones que desconocía por completo. ¡Dale al play al vídeo de arriba y disfruta del juego al completo!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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