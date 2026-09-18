Mejores momentos | Capítulo 3
"Pienso volver y os voy a hacer la vida imposible": Catalina amenaza a Renata y Clara tras descubrir que irá a un internado
La joven no perdona que la criada le contase a Inés lo del pasaje a Cuba y deja claro que tanto ella como Clara se lo van a pagar.
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Después de su intento de escaparse a Cuba sin decirle nada a nadie, Inés le comunica a Catalina que irá a un internado a Santiago de Compostela. “Allí espero que te conviertas en la persona que claramente no he sabido criar”, le explica.
A Catalina no le hace ninguna gracia la noticia, pero entiende que ya no puede hacer cambiar de opinión a doña Inés. Lo del pasaje a Cuba ha sido simplemente la gota que ha colmado el vaso.
“¡Tú! ¡Chivata! Todo esto es por tu culpa”, le espeta Catalina a Renata nada más entrar por la puerta de la cocina. Si ella no le hubiese dado el billete de barco a doña Inés, probablemente la joven podría haberse ido a Cuba.
“No os preocupéis, pienso volver y os voy a hacer la vida imposible. A las dos”, dice claramente refiriéndose tanto a Renata como a Clara. ¿Hará el internado que Catalina cambie su comportamiento?
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