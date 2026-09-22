"Solo eres una criada": Catalina vuelve para vengarse de Renata, el jueves en Las hijas de la criada

En el último capítulo de Las hijas de la criada, doña Inés decidió enviar a Catalina a un internado para que madurase y se diese cuenta de sus errores. Renata le contó que la joven planeaba marcharse a Cuba y la dueña del pazo decidió 'castigarla' de esta manera.

En el cuarto capítulo, Catalina regresará a Punta do Bico completamente cambiada. O al menos, eso le hará creer a su madre. En el fondo, quiere vengarse de Clara y Renata y hará lo posible por echarlas del pazo.

José se presentará por sorpresa en Galicia y le pedirá a doña Inés la mano de Catalina. Gustavo ya le ha dado su bendición, pero la matriarca de los Valdés Lazariego no termina de fiarse de él.

La llegada de la gripe a Punta do Bico pondrá a todos en alerta, especialmente cuando se den cuenta de que ni ricos ni pobres puedes escapar de ella. ¡No te pierdas el cuarto capítulo de Las hijas de la criada, el jueves a partir de las 23:00 horas en Antena 3!