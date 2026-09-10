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Mejores momentos | Capítulo 2

La santera de San Lázaro lee la mano de doña Inés: “Tienes una hija, pero tardarás en conocerla”

Tras descubrir los problemas en los que se ha metido su marido, Inés decide visitar a una santera de San Lázaro para intentar tranquilizarse, aunque nada sale como espera.

La santera de San Lázaro lee la mano de doña Inés: “Tienes una hija, pero tardarás en conocerla”

La santera de San Lázaro lee la mano de doña Inés: “Tienes una hija, pero tardarás en conocerla”

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Patri Bea
Patri Bea
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La preocupación de Inés ha aumentado tras descubrir que su familia está endeudada y que Gustavo está metido en problemas y por eso ha decidido ir a visitar a la santera de San Lázaro.

Inés la había conocido cuando era pequeña porque tenía buena relación con su madre, pero en ese momento no quiso leer su mano. Ahora lo necesita más que nunca y, a pesar de que ha dudado, Antonina Vargas ha accedido a leer su futuro.

En el momento en el que Inés le ha mencionado a la santera que es mujer de Gustavo Valdés, ella ha parado de leerle la mano. Para ella, esa familia está manchada por un terrible crimen y no quiere tener ningún tipo de relación con ella.

Antes de echarla de su casa, la santera ha querido advertir a doña Inés de algo importante: “Las deudas de tu marido son el menor de tus males. Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla. Ya la pariste, pero no sabes quién es”. ¿Ayudarán estas palabras a que Inés descubra lo que hizo Renata?

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