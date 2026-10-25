Dolores revela a Lucía el duro pasado de Héctor: “No sabes todo lo que ha sufrido”

Héctor está intentando recuperar su relación con Lucía y le pide que sea más cariñosa con él. Sin embargo, ella no puede fingir unos sentimientos que ya no tiene y está convencida de que su marido sigue siendo el mismo de antes: “Es evidente que no lo has hecho”, le reprocha cuando él insiste en que ha cambiado.

Lucía sabe que su corazón ya no le pertenece y que sus sentimientos por Tristán son los que mandan.

En ese momento, Dolores aparece y decide hablar con su nuera. La mujer se ha dado cuenta de que las miradas de Lucía con Tristán siguen muy presentes y quiere hacerle entender por qué Héctor es como es: “No sabes todo lo que Héctor ha sufrido de pequeño”, le confiesa; además de revelarle que su marido tenía un carácter muy difícil: “Usaba mano dura, en especial con mi hijo”.

Pero las confesiones de Dolores no terminan ahí. También le cuenta a Lucía que el padre de Héctor tenía una amante: “Héctor se sentía abandonado”, asegura Dolores, intentando justificar el comportamiento de Héctor a través de su complicada infancia.

¿Conseguirá esta confesión que Lucía vea a su marido de otra manera o seguirá convencida de que no ha cambiado?

Ya disponible el sexto capítulo de A la deriva en atresplayer.