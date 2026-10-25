Mejores momentos | Capítulo 6
Dolores revela a Lucía el duro pasado de Héctor: “No sabes todo lo que ha sufrido”
Lucía tiene claro que Héctor no ha cambiado, pero Dolores intenta que comprenda el comportamiento de su hijo desvelándole algunos de los episodios más dolorosos de su infancia.
Publicidad
Héctor está intentando recuperar su relación con Lucía y le pide que sea más cariñosa con él. Sin embargo, ella no puede fingir unos sentimientos que ya no tiene y está convencida de que su marido sigue siendo el mismo de antes: “Es evidente que no lo has hecho”, le reprocha cuando él insiste en que ha cambiado.
Lucía sabe que su corazón ya no le pertenece y que sus sentimientos por Tristán son los que mandan.
En ese momento, Dolores aparece y decide hablar con su nuera. La mujer se ha dado cuenta de que las miradas de Lucía con Tristán siguen muy presentes y quiere hacerle entender por qué Héctor es como es: “No sabes todo lo que Héctor ha sufrido de pequeño”, le confiesa; además de revelarle que su marido tenía un carácter muy difícil: “Usaba mano dura, en especial con mi hijo”.
Pero las confesiones de Dolores no terminan ahí. También le cuenta a Lucía que el padre de Héctor tenía una amante: “Héctor se sentía abandonado”, asegura Dolores, intentando justificar el comportamiento de Héctor a través de su complicada infancia.
¿Conseguirá esta confesión que Lucía vea a su marido de otra manera o seguirá convencida de que no ha cambiado?
Ya disponible el sexto capítulo de A la deriva en atresplayer.
Publicidad