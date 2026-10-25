“Serás una madre maravillosa”: las bonitas palabras de Refika a Zeynep al ver cómo cuida a Kader

Zeynep no soporta ver los desprecios que Berrak le hace constantemente a Kader y no entiende cómo una madre puede tratar así a su hija. Ella quiere y se preocupa mucho más por la pequeña.

Al ver cómo acaricia y calma a Kader, Refika no puede evitar decirle a su hija: “Serás una madre maravillosa en el futuro. De hecho, veo que ya lo eres”. Al fin y al cabo, se está comportando como una madre con la pequeña.

“No voy a dejar que crezca sin amor. No puede recordar sus mejores años así”, dice con pena Zeynep. Ella está dispuesta a darle todo el amor que tiene y a alejarla de todo aquel que le haga daño.

“Gracias a Dios que tú nos criaste con amor. Todo mi amor lo heredé de ti”, le asegura Zeynep a su madre mientras la agarra de la mano. ¡Qué suerte han tenido Kader y esta familia de encontrarse!