¡Se cobra su venganza! Serhat tira a Tibet por la ventana y lo deja al borde de la muerte

Serhat ha encontrado a Tibet en su garaje cuando iba a coger el coche y no ha tardado en enfrentarse a él. “Te acostaste con mi mujer”, le ha soltado, dejando claro que ya conoce la relación que mantuvo con Berrak.

Tibet, sorprendido, ha intentado averiguar quién le había contado lo ocurrido. La tensión ha ido a más y Serhat ha perdido el control. Tras una tremenda paliza, el enfrentamiento ha terminado de la peor manera: Serhat ha empujado a Tibet y este ha caído por una ventana.

La caída lo ha dejado muy malherido y con su vida en peligro. Serhat se ha marchado después del enfrentamiento, dispuesto a asumir todas las consecuencias. ¿Sobrevivirá Tibet? ¿Irá Serhat a la cárcel por esto?