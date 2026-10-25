Avance semanal de Sueños de libertad: Luis regresa a Toledo mientras la fábrica renueva su imagen por completo

En los próximos capítulos de Sueños de libertad...¡Van a pasar muchas cosas!

Una visita muy esperada, la nueva imagen de la fábrica y algún que otro secreto saldrá a la luz en los próximos capítulos.

La próxima semana en Sueños de libertad...

Luis volverá a Toledo. El joven Merino llegará de visita y se quedará unos días en casa De la Reina. Su familia le recibirá con los brazos abiertos y sobre todo su madre que le echa mucho de menos.

El joven les contará que todo va bien en Barcelona, sin embargo volverá con un problema personal . ¿Estará relacionado con su trabajo?, ¿Será con Luz? Además, Luis ayudará a su tío Damián con un problema en la Industrial.

Por otro lado, Gabriel seguirá intentando que Julia vuelva a casa. El director de la fábrica se disculpará con ella y le pedirá que vuelva con él a casa. ¿Conseguirá el perdón de la pequeña?

El abogado también estrenará la nueva imagen de la fábrica con el logo de Brossard España en un acto en el que no acudirá casi nadie, aunque volverá a humillar a su familia obligando a Andrés y a Marta a pasar junto a él para las fotos para la prensa.

Gabriel en el capítulo 676 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Valentina y Claudia, cada vez tendrán más claro que Paula vuelve a estar con Tasio y que se ven a escondidas. La sobrina de Manuela estará muy enfadada con su compañera y se mostrará muy distante con ella. ¿Paula le contará la verdad?

Salva recogerá a su padre tras la llamada de la Benemérita y lo llevará hasta la cantina malherido....¡le han dado una paliza! Además, el hombre, con varias copas de más, le contará que le han robado el dinero que e dio para la casa.

Salva y Tomás en el capítulo 676 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Fina seguirá dándole vueltas a la idea de marcharse con Bianca a Argentina. ¡Estará muy confundida! Además, la pintora temerá que su amistad con Claudia obstaculice su plan de marcharse juntas e intentará ganársela y así convencer a Fina para marcharse de España.

Fina y Bianca en el capítulo 680 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Eduardo propondrá a Miguel donar medicamentos a Guatemala, algo que soprenderá a Manuela. La tía de Claudia le preguntará, pero el chófer evitará el tema. Sin embargo, poco después se abrirá con ella y le contará toda la verdad sobre su pasado en ese país. ¿Qué esconderá?

Manuela y Eduardo en el capítulo 679 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Y Mabel descubrirá que Josema va a quedar con una amiga de sus padres y no podrá evistar sentirse celosa. ¿Estará empezando a sentir algo por él?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.